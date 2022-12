Nicki Minaj recuerda su aborto como la experiencia 'más dura' que le ha tocado vivir

La controvertida Nicki Minaj no olvida el aborto que vivió siendo solo una adolescente, una experiencia que le ha "perseguido" durante toda su vida.

"Creí que me iba a morir. Era una adolescente. Ha sido lo más duro que me ha tocado vivir hasta ahora", confiesa la cantante a la revista Rolling Stone.

Nicki se mudó de Trinidad y Tobago a Nueva York siendo una niña y cursó estudios en el Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts. Fue durante su estancia en el centro cuando quedó embarazada de su novio, un chico mayor del barrio de Queens. Y desde el primer momento supo que no era el momento para tener el bebé porque no estaba en disposición de poder cuidar de él apropiadamente.

"No sería cierto si te dijera que yo no estaba a favor de hacerlo. No estaba preparada. No tenía nada que ofrecer al bebé", explica la artista de 32 años.

Ya madura, Nicki ha utilizado su música para expresar sus sentimientos sobre el aborto, hablando sobre lo que ocurrió en su tema 'Autobiography' -de su trabajo de 2008 'Sucka Free'- y en su sencillo 'All Things Go', de su último álbum, 'The Pinkprint'. En esta canción rapea sobre sus deseos para su hermano menor Micaiah 'Caiah' Maraj y se pregunta cómo hubiera sido su hijo: "Quiero que Caiah vaya a la universidad, solo para decir que lo hicimos. Mi hijo con Aaron tendría ahora 16 años por lo que de alguna manera siento que Caiah hace de los dos. Es como si él fuera el pequeño ángel de Caiah, el que le cuida".