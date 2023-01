Nicki Minaj quiere ser la próxima Meryl Streep

Después de debutar en la gran pantalla en 'No hay dos sin tres' (2014) y de participar en 'Barbershop: The Next Cut' (2016), la rapera Nicki Minaj quiere continuar su carrera como intérprete siguiendo los pasos de la oscarizada Meryl Streep, quien ha dado vida a lo largo de su carrera a personajes muy diferentes.

"Quiero hacer algo [un papel] muy serio. Meryl Streep es una de mis artistas favoritas. Me deja alucinada con todo lo que hace. Me encanta cómo puede pasar de 'El diablo viste de Prada' a 'La dama de hierro', es increíble. Mi sueño sería tener ese tipo de carrera como actriz, poder hacer las dos cosas de forma convincente", contó la artista a la revista Billboard.

Publicidad

Además de compaginar sus facetas de cantante y actriz, Nicki también se ha involucrado con la cadena estadounidense ABC en una serie sobre su infancia.

"Puede que esté demasiado involucrada. Hace dos días estuve en un casting. Vuelvo mañana. Encontré a una niña con la que estoy obsesionada que probablemente sea la que me interprete, y a alguien que le hará la competencia. Así que he estado entrenándolas a las dos. Hago un ritmo y les dejo rapear. Bailo con ellas. Ha sido mágico. No sabía que era así, pero me encantan los niños", confesó.

La artista de 33 años se inspira en Chris Rock de 'Todo el mundo odia a Chris' para evitar caer en los estereotipos que se esperan de una "serie de negros".

"Narro esta serie como Chris Rock narra 'Todo el mundo odia a Chris'. Eran las pequeñas diferencias lo que hacía que esa serie destacase. Quiero tener esos matices. En mi primer día le dije al director de casting: 'Esto no va a ser una serie de negros llena de clichés'".