Nicki Minaj no está dispuesta a parar su carrera por tener hijos.

Pese a que en la actualidad mantiene una amena relación con su pareja Safaree Samuels, la cantante Nicki Minaj todavía no considera que esté preparada para tener hijos, principalmente porque le obligaría a dar un parón en su carrera musical para centrarse en su cuidado, algo que por el momento no está dispuesta a hacer.

"No quiero pasar el resto de mi vida sin experimentar las bondades de tener mi propia familia. Todavía no ha llegado el momento, pero cuando lo haga, me gustaría poder tomarme un tiempo para dedicarme completamente a mis niños. La familia siempre ha sido muy importante para mí, y por eso quiero esperar hasta que la ocasión sea adecuada para empezar la mía. Ahora mismo estoy demasiado ocupada, pero sé que en algún momento eso cambiará", declaró la artista a la revista L'Uomo Vogue.

Uno de los ejemplos que a Nicki le gustaría poder seguir cuando llegue el momento de estrenarse en la maternidad es el de su amiga Beyoncé, a quien admira profundamente debido a su capacidad para compaginar el cuidado de su pequeña Blue Ivy (2) con su pasión por la música.

"Ver a Beyoncé junto a su hija y su marido Jay Z fue enternecedor, y me demostró que puedes ser un animal escénico y una madre cariñosa al mismo tiempo", aseguró.

Con BangShowbiz