Nick Loeb se siente 'humillado' por Joe Manganiello

No conforme con haber comenzado una relación con Sofía Vergara apenas unos meses después de que esta rompiese su compromiso con Nick Loeb, el actor Joe Manganiello se ha convertido ahora en la principal estrella del 20 aniversario del Festival de Cine Internacional de Palm Beach (Florida), de cuya junta formó parte Nick durante cinco años antes de abandonarlo todo para mudarse junto a su ahora exprometida a Los Ángeles (California).

Pero lo que más habría molestado al empresario es que la velada vaya a celebrarse este sábado a apenas unos kilómetros de su actual residencia, lo que le haría sentirse "humillado", según publica el portal Gossip Extra.

"Nick no está demasiado contento con todo el asunto. A ver, el tipo trabajó sin descanso para el festival durante cinco años. En realidad, hasta que conoció a Sofía y se mudó con ella a Los Ángeles. Y ahora, están dándole todo este bombo al hecho de invitar a Joe a una fiesta que se celebra a solo unos kilómetros de la casa de Nick", aseguró una fuente al medio.

Aunque hasta ahora Nick había intentado mantener una apariencia de cordialidad en su trato con la colombiana, en esta ocasión no ha podido evitar dejar entrever cierto despecho al cuestionar los méritos del actual novio de Sofía para ser homenajeado en el festival cinematográfico.

"No tengo ni idea de por qué están homenajeando a Joe. No sé qué ha hecho para merecer tal homenaje. Eso hay que preguntárselo a los organizadores. Estuve involucrado con el festival durante unos años, de 2004 a 2009. Dimití de la junta y de otras muchas cuando me mudé a Los Ángeles. Pero hay algunas otras preguntas respecto a la gala. Como por ejemplo, ¿por qué están organizándola fuera de temporada? El festival empieza en marzo. ¿Por qué organizan la fiesta ahora", declaraba Nick al mismo medio.