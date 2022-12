Nick Jonas lleva una vida sexual 'muy sana'

Aunque tanto Nick Jonas como sus hermanos Joe y Kevin -componentes del grupo juvenil Jonas Brothers- se convirtieron en abanderados de los anillos de castidad -que simbolizaban la promesa de no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio- durante su adolescencia, en la actualidad el cantante presume de tener una vida sexual "muy sana".

"En lo que respecta a la sexualidad, creo que simplemente es algo que me sucedió con el paso del tiempo, y creo que ahora el sexo es una parte más y muy sana de mi vida. Durante mi transición a la vida adulta traté de ser lo más honesto posible conmigo mismo respecto al sexo y la sexualidad, y lo que significaban para mí, para poder mantenerme lo más sano posible", explicó el joven intérprete a la revista Alexa.

Sin embargo, Nick -que en la actualidad mantiene una relación con la modelo Olivia Culpo- no se arrepiente en absoluto de haber lucido el simbólico anillo durante tantos años ya que considera que simplemente formaba parte de su sistema de valores en aquel momento.

"No me arrepiento de haberlo llevado. Creo que fue una parte importante de mi infancia. Según me fui haciendo mayor, creo que me di cuenta de lo que era realmente importante, descubrí mi propio sistema de valores. Todos nos hacemos mayores y descubrimos qué es vital para cada uno. Ahora simplemente me siento cómodo con quién soy y en qué creo", explicaba recientemente en el programa The Wendy Williams Show.