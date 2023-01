Niall Horan y Selena Gomez 'se besaron' en la fiesta de 'The X Factor'

Además de dar lo mejor de sí mismo en la última actuación de su grupo antes de su parón en la final de la edición británica de 'The X Factor', el integrante de One Direction Niall Horan se concentró en entretener durante la fiesta posterior al programa a una invitada muy especial, la cantante Selena Gomez.

"Pasaron toda la noche juntos y estaban muy cariñosos. Se besaron en un pasillo. No hay duda de que hay algo entre ellos", contó una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

Estos rumores podrían suponer un avance en la relación de ambos, ya que anteriormente Selena se había encargado de negar que hubiera algo serio entre ellos.

"¡Oh Dios mío! No [somos pareja], pero le quiero, siempre lo he hecho. Es increíble", confesaba a ET hace escasos días.

Si al final el amor se hubiera consolidado entre ellos Justin Bieber podría ver abortadas sus intenciones de recuperar a la que fue su novia durante cuatro años.

"Tenemos mucha historia en común y estoy seguro de que [volver a estar juntos] es algo que podría suceder. Creo que los dos estamos viviendo nuestro propio viaje y descubriendo quiénes somos, y creo que quizás cuando lo sepamos podríamos volver a estar juntos y formar una pareja genial. O a lo mejor ella encuentra a una persona increíble y yo también. Solo quiero que sea feliz", admitía el intérprete en el programa de Ellen DeGeneres este noviembre.