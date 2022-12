Niall Horan y Liam Payne celebrarán sus 21 años bebiendo

La química que los componentes del quinteto One Direction desprenden sobre el escenario es fruto de la buena relación de amistad que les une en la vida real, así que no es de extrañar que Niall Horan y Liam Payne planeen celebrar su 21 cumpleaños con una fiesta conjunta durante el paso por Norteamérica de su gira 'Where We Are Tour'.

De paso, los jóvenes utilizarán la ocasión para acabar con la "ley seca" que siempre ha imperado en todas sus visitas profesionales a los Estados Unidos, donde la edad para consumir bebidas alcohólicas es mayor que en el país natal de la banda.

"Creo que Liam y yo acabaremos teniendo una fiesta conjunta porque su cumpleaños es solo dos semanas antes que el mío. Nos tomaremos unas cuantas copas, seguro. Es nuestra gran oportunidad porque hemos dado varios conciertos en Norteamérica en los últimos tres años, pero nunca hemos podido tomar ni una gota de alcohol", explicó muy emocionado Niall durante una entrevista radiofónica con la emisora irlandesa Spin 103.8, pese a que aún tendrá que esperar varios meses para poner en práctica su plan ya que su cumpleaños no es hasta el 13 de septiembre, mientras que el de Liam es el 29 de agosto.

Aprovechando su paso por la tierra que le vio nacer, el cantante quiso dejar claro el entusiasmo que siente ante la idea de inaugurar el tramo europeo de la gira con el concierto en el estadio Croke Park de Dublín, donde tratará de dar lo mejor de sí mismo para no decepcionar a los admiradores que llevan tanto tiempo esperándoles.

"Croker va a ser legendario, en One Direction todos estamos convencidos de ello. La expectación es grande, porque hace bastante tiempo que no cantamos en Dublín, es más, yo no he estado en mi casa desde Navidad", confesó.