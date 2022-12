Niall Horan pide a sus fans colombianos que le dejen dormir

El cantante irlandés Niall Horan necesita disfrutar de un extenso y reparador sueño antes de subirse al escenario con sus compañeros de One Direction, por lo que no dudó en pedir a los numerosos fans que permanecían a las puertas de su hotel de Bogotá (Colombia) que no hicieran tanto ruido a esas horas de la madrugada para poder descansar con tranquilidad.

"¡Mañana es un gran día! ¡Vamos a intentar dormir un poco! Creo que va a ser muy complicado teniendo en cuenta las circunstancias. Sinceramente, creo que las paredes de este hotel están hechas de papel. Parece que la gente que se encuentra fuera está en realidad en mi habitación. Tengo la impresión de que vamos a estar toda la noche en vela", escribió el ídolo juvenil en su cuenta de Twitter, para insistir dos horas más tarde en su necesidad de dormir en un ambiente más silencioso. "¡Chicos! ¿Podría pediros por favor que hagáis menos ruido? ¡Todo nuestro equipo está muy cansado! Tenemos un gran día mañana, de verdad que no quiero enfadarme", reza el severo mensaje que publicó a continuación.

Parece que las súplicas del ídolo juvenil surtieron efecto en el momento en que hizo gala de su fuerte carácter, ya que en pocos minutos volvió a aparecer en Twitter para agradecer el considerado gesto de sus fans colombianos: "¡Gracias a todos! ¡De verdad que aprecio vuestra ayuda! ¡Mañana es un gran día para todos! ¡Os quiero! Buenas noches (sic)".

Este intento desesperado de Niall por conciliar el sueño se explica por el ajetreado día de ensayos que tuvo junto a sus compañeros -Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson-, con el que ultimaron los detalles del esperado espectáculo que ofrecerán hoy viernes en Bogotá.

"Acabamos de hacer unos últimos ajustes para la actuación. ¡Me muero de ganas de que llegue el día! Ha sido una jornada muy larga y agotadora, pero los fans se han portado genial con nosotros en Bogotá. Mucho amor", escribía Niall tras los ensayos.