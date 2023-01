Niall Horan no quiere seguir los pasos de Harry Styles en el cine

Desde que One Direction se tomara su descanso temporal a finales de 2015, los caminos de los cuatro integrantes actuales de la 'boy band' británica han seguido derroteros muy dispares, y no solo en cuanto a género musical se refiere. Su miembro más popular y carismático, Harry Styles ha probado también suerte en la industria del cine y este mes de julio hará su debut como actor en la esperada nueva película de Christopher Nolan, 'Dunkerque'. Sin embargo, parece que su amigo y compañero Niall Horan no está preparado para seguir sus pasos en el séptimo arte.

"No creo que yo tenga la paciencia necesaria para ello. Hay largas temporadas de espera. Con la música, lo haces todo tú y sientes que tienes más control. Además soy un poco perfeccionista, y creo que no se me da mal la música, así que prefiero seguir con esto por ahora", confesó recientemente el irlandés al diario The Sun.

De hecho, según el propio intérprete, es más probable que decida abandonar para siempre su profesión como cantante a que dé el salto definitivo a la gran pantalla, pero únicamente lo haría para cambiar la ciudad de Londres -su lugar de residencia- por una bella localidad de Australia, donde se encontraba hasta hace unos días de gira promocional.

"Estoy obsesionado con este lugar. ¿Alguien quiere dejar su trabajo también? Estoy intentando encontrar una excusa para mudarme aquí", bromeaba en una entrevista grabada que este martes ha emitido el programa 'Sunrise' de la televisión australiana.

Pero antes de establecerse potencialmente en el país oceánico, el artista nacido en Mullingar tiene previsto continuar llevando su primer trabajo como solista por todo el mundo como ha venido haciendo en los últimos meses. Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento para el que será su primer álbum, el joven de 23 años ya ha conseguido convertir su segundo sencillo, 'Slow Hands', en todo un éxito.

