Niall Horan no cambiará por el dinero

"Creo que afrontará muy bien cualquier cosa que se le presente. Niall no gasta mucho dinero, ni siquiera suele hablar de dinero. No es algo que sea importante en su vida. Es estupendo que el grupo vaya a ganar cerca de mil millones en un año y obviamente, me alegro muchísimo por ello y espero que les vaya fenomenal. Pero eso no va a hacer que Niall cambie. Le conozco perfectamente", explicó el hermano del artista a la edición irlandesa del periódico The Sun.

Niall tiene motivos para no preocuparse de sus finanzas ya que, según asegura la página Business Insider, el popular grupo adolescente percibirá 270 millones de dólares únicamente por la serie de recitales 'Where We Are', que darán en 2014.

Hasta la fecha, One Direction ha vendido 30 millones de discos, unas ventas que les han reportado cerca de 300 millones de dólares.

Por: Bang Showbiz