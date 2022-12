Niall Horan estudia psicología para combatir su claustrofobia

Desde que sufriera un ataque de pánico al quedarse atrapado en un ascensor el pasado diciembre, el cantante de One Direction Niall Horan -que sufre claustrofobia- está inmerso en la lectura de varios libros de autoayuda para prevenir futuros incidentes.

"Niall está decidido a superar su problema de una vez por todas. Por eso, está estudiando las bases de la psicología y se está leyendo tres libros cada semana para saber reaccionar ante la claustrofobia y los ataques de pánico. La verdad es que se lo está tomando muy en serio y está mejorando muchísimo", reveló una fuente al periódico Daily Star.

El suceso que protagonizó en diciembre marcó un antes y un después en su manera de afrontar su trastorno, ya que desde aquel instante fue consciente de que debía seguir un tratamiento especial para no poner en peligro su salud.

"Nos hemos quedado ocho personas atascadas en un ascensor. La claustrofobia es algo horrible, y cuando la gente que tienes alrededor te dice que intentes calmarte, la situación empeora. Me he agobiado muchísimo. Mi corazón sigue latiendo a mil kilómetros por hora", escribía el joven intérprete en su perfil de Twitter.

Su miedo a los sitios cerrados y a las aglomeraciones se ha visto incrementado desde que saltara al estrellato junto al resto de miembros de la popular banda británica, sobre todo debido a la constante persecución de sus fans.

"Reconozco que cuando estamos de gira y tenemos que viajar en autobús muchas veces me asusto porque nuestros seguidores intentan trepar e incluso comienzan a pegar golpes contra las ventanas. Otros nos persiguen y chillan como locos. Soy claustrofóbico así que no llevo muy bien que la multitud me rodee y que intenten hacerme muchas preguntas a la vez", explicaba al tabloide Daily Mirror.

