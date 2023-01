Niall Horan está convencido de que Louis Tomlinson salvó One Direction

Pese a que cada uno de los miembros de One Direction haya seguido su propio camino después de anunciar que se tomaban un descanso 'temporal' a principios de 2016, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, Zayn Malik abandonó el grupo en 2015, han venido mostrando un gran apoyo al resto de sus compañeros en sus respectivas carreras como solistas, deseándose lo mejor y asegurando que mantienen un estrecho contacto a pesar de la distancia física.

Sin embargo, hace unos días Louis Tomlinson rompía esa imagen idílica que tanto se esfuerzan en proyectar, quizás para contradecir el retrato poco favorecedor que pintó Zayn de la banda tras su salida, al dar una sincera entrevista al suplemento dominical del diario The Guardian (The Observer) en la que confesaba las inseguridades que le habían atormentado durante su etapa en la boyband, en la que sentía el miembro más irrelevante y con menos protagonismo, y que él interpretaba como la consecuencia de una falta de talento por su parte.

Ahora, Niall Horan ha querido asegurar que su compañero y amigo no podría estar más equivocado, evidenciando de paso el gran cariño que siente por él, al afirmar que si no hubiese sido por Louis, One Direction podría haber seguido un camino muy diferente en sus peores momentos.

"Es un chico increíble, un gran cantante y, déjame decirte, que si no hubiésemos tenido a Louis, habríamos perdido el norte. Es un miembro extremadamente vital de One Direction. Es un gran muchacho. Creo que fue una entrevista muy sincera, él estuvo brillante. Pero sabe que ninguno de nosotros hemos pensado eso, jamás", ha compartido con la emisora de radio australiana Nova 100.

A finales de junio y con motivo del lanzamiento de su carrera en solitario, Louis hablaba en la citada entrevista sobre el papel que él piensa que tuvo durante sus seis años en la formación, dejando a las 'directioners' y muy posiblemente al resto de componentes del grupo con el corazón encogido por sus honestas declaraciones.

"Los otros siempre han sido, Niall, por ejemplo. Es el chico más encantador del mundo: un irlandés feliz sin ningún ápice de arrogancia, sin miedo a nada. Había momentos en los que pensaba que me gustaría ser un poco como él. Y Zayn, en su momento me comparaba con él por los nervios que sentíamos los dos; el primer año éramos los más inseguros. Pero Zayn tiene una voz fantástica, y eso fue siempre su fuerte. Liam siempre tuvo una gran presencia en el escenario, al igual que Harry: los dos controlan completamente ese tema. Harry además es muy carismático. Y Liam sabe engatusar a las masas, bailar un poco... Y luego, estoy yo", confesaba con cierto aire de derrota a The Observer.

