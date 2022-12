Niall Horan es el más 'casual' de One Direction

El componente de One Direction Niall Horan tiene un estilo mucho más casual a la hora de vestir que sus compañeros de grupo Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson, así lo confirma la estilista de la banda Caroline Watson.

"Esa es su preferencia personal. Le ponemos lo más estiloso que podemos, pero siempre de una manera casual para que se sienta cómodo y pose bien ante las cámaras. Además, está bien que sea diferente al resto", reveló Watson a la revista heat.

Sin embargo, aunque Niall prefiere un estilo más sencillo, esto no significa que no esté refinando sus looks de forma sutil.

"Está madurando y apuesta por lo elegante en algunas ocasiones. Fueron los BBC Music Awards en diciembre y él decidió vestir unos vaqueros pitillos, botas, chaqueta y camiseta. Relajado y nada exagerado", añadió.

Puede ser que el cantante esté refinando su estilo ahora que hay una persona especial en su vida, pues el mes pasado fue visto en actitud muy cariñosa con Melissa Anne en Melbourne.

Una de sus fans recurrió a Twitter para comentar la noticia: "Dios mío, Niall Horan y Melissa. Han sido vistos en el casino y se han besado. Él la tenía cogida por la cintura y jugaba con su pelo", escribió la seguidora mientras otra 'directioner', añadió más información al asunto: "Melissa fue fan y ahora mírala, liándose y besándose con Niall Horan, ¿cómo lo ha hecho?". Otra fan añadió: "En el momento en el que escuché lo de Niall y Melissa me quedé en shock. Estoy feliz por él y verdaderamente triste al mismo tiempo. Sentimientos encontrados".