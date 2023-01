Nelson Ramos: su drama como ilegal en Ecuador

Nelson Ramos, el portero payanés que hizo historia en Millonarios y pasó por selección Colombia, habló para las cámaras de La Red y contó los duros momentos que tuvo vivir en Ecuador sin una visa de trabajo, todo por amor al fútbol y a su carrera pues meses antes de viajar a Ecuador sufrió una lesión y el único equipo que le abrió las puertas fue el Deportivo Quito.

Este equipo tenía varias demandas por parte de jugadores que habían estado ahí por no cumplir con sueldos, por tal motivo no podía inscribir jugadores y por eso Nelson no pudo obtener una visa laboral. ¿Quién regula esto? en primera instancia La federación Ecuatoriana de Fútbol y la Asociación de futbolistas de Ecuador y después el Ministerio de trabajo de dicho país. Sin embargo, si el jugador quisiera este tema podría ir hasta la FIFA, pero Nelson no quiso ni demandas ni problemas jurídicos por eso el no inició ninguna acción legal contra el equipo. Por todas esas deudas y demandas que tenía el Deportivo Quito perdió la categoría y hoy está jugando en la segunda división del fútbol ecuatoriano.