Neil Patrick Harris busca 'guionistas graciosos' para los Óscar

El actor estadounidense Neil Patrick Harris será el maestro de ceremonias de la 87 edición de los premios Óscar que se celebrará el próximo 22 de febrero en el conocido Teatro Dolby de Los Ángeles. El actor se ha mostrado agradecido por esta oportunidad en su carrera profesional y aunque aún no tiene claro cómo se desarrollará la gran cita del cine sí que sabe lo que se necesita: un buen guionista.

"Aún no tengo ni idea de cómo será el contenido de la gala. Estoy muy agradecido de poder formar parte de ella. Estamos buscando guionistas, así que si conoces a alguien gracioso, tuitéame", declaró a Access Hollywood.

Neil, que ya ha intervenido anteriormente en otras ediciones de los Óscar, se estrena este año como presentador y quiere que los premios del cine por excelencia sean un evento innovador y con la "clase" que les caracteriza.

"No quiero que sean tan poco originales como otros actos que he presentado. No quiero que parezca que estoy haciendo lo mismo que hice en los premios Tony. Esto es un escenario diferente... Quiero asegurarme de que es un evento con clase. Siempre me han encantado los Óscar y les tengo un gran respeto por su historia, sus trajes y su elegancia".