Naya Rivera: 'La gente blanca se ducha más que la gente de otras etnias'

La actriz Naya Rivera, famosa por su papel en la serie musical 'Glee', está convencida de que la "gente blanca" se ducha mucho más a menudo que cualquier otra "etnia", una deducción que basa en su experiencia personal al lado de su marido Ryan Dorsey -con quien contrajo matrimonio el pasado mes de julio-, de quien le sorprendió enormemente que se lavara todo el cuerpo a diario cuando ella solo lo hace cada tres días.

"Creo que la gente blanca se ducha más que la gente de otras etnias. Creo que ducharse más de una vez al día o todos los días es cosa de blancos", aseguró en el programa 'The View', para escándalo del público presente.

"Hay una mujer afroamericana con una camiseta amarilla [entre el público] a punto de sufrir un ataque al corazón", bromeó la copresentadora Rosie O'Donnell. Lo que obligó a Naya, dirigiéndose a esta mujer, a explicarse mejor: "Mi madre es medio negra, medio portorriqueña. Se ducha todos los días, eso sí lo puedo decir. Pero puedo también decir que estoy casada con un hombre blanco y se ducha un montón. Un montón. Dos o tres veces al día. Yo le digo: ¿pero qué haces? Los dermatólogos dicen que solo tienes que ducharte una o dos veces cada tres días por lo que yo lo estoy haciendo bien. Si en el lavabo todo lo importante queda limpio, no necesitas remojarte".

Tras el comentario muchos usuarios recurrieron a Twitter para echar por tierra la teoría de Naya.

"Naya Rivera no tiene razón. Está equivocada. La gente de otras etnias no se ducha menos que un blanco", escribía un usuario.

"Aún no me recupero de lo de Naya diciendo que las otras etnias no se duchan a diario solo porque ELLA se ducha cada tres días", comentaba otro.