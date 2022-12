Natalie Portman afronta con ilusión su nueva vida en París

El paraíso profesional que supone la ciudad de París para su marido, el bailarín de ballet Benjamin Millepied, ha hecho que Natalie Portman haya accedido a mudarse junto a él a la capital francesa, donde continuará con su carrera como intérprete.

"Estamos muy ilusionados con la mudanza. Natalie seguirá con su carrera profesional en Europa y además viviremos en una de las mayores concentraciones de arte del mundo, o al menos de baile. Siento que tenemos mucho que descubrir en esta nueva aventura", comentó Benjamin Millepied al diario The Times.

La emoción con la que Natalie afronta su nueva vida en el país galo junto a su marido --con el que tiene un hijo de dos años, Aleph-- es tan grande que la actriz ya había incluso comentado anteriormente su intención de conseguir la nacionalidad francesa, y hasta llegó a bromear con modificar su nombre para integrarse rápidamente en la cultura del país.

"No tengo la nacionalidad francesa pero me gustaría conseguirla. Aunque no sé si será posible porque ya tengo un pasaporte estadounidense y otro israelí. Igual si añado la letra 'h' a mi nombre [Nathalie] suena más francés. Además, mi padre eligió llamarme así gracias a una canción de Gilbert Bécaud; he crecido en una atmósfera donde la cultura francesa siempre ha estado presente", explicó la simpática actriz a la revista francesa Madame Figaro.

Por: Bang Showbiz