Naomie Harris cree que la movilidad social es 'una mentira'

La actriz británica Naomie Harris cree que eso de la movilidad social es "una mentira" y está convencida de que las personas de los estratos más desfavorecidos siempre tendrán un techo del que no podrán pasar.

"Lo que la gente dice es que seas del estrato social que seas, si trabajas lo suficientemente duro puedes salvar esas circunstancias y conseguir todo lo que te propongas. Pero eso es realmente una mentira porque tienes que trabajar mucho más duro que la gente de otras capas sociales para conseguir los mismos niveles de éxito. Hace falta una voluntad extraordinaria para ser capaz de hacer eso, e impulso y ambición, y estar centrado", asegura la actriz al Sunday Times.

Naomie, de 39 años, también ha visto que para subir los peldaños de la escalera social, la persona debe hacer ciertos sacrificios que pueden terminar aislándole.

"Tienes que dejar atrás a la gente de tu círculo social para poder moverte a otro, y eso te aísla. Es mentira que todo el mundo pueda hacerlo. No todo el mundo está dispuesto a hacer esos sacrificios, y no todo el mundo debería hacerlo. ¿Por qué habrían de hacerlo?".

Y Naomie sabe de lo que habla, no en vano estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cambridge, donde nunca terminó de adaptarse y de donde no guarda ningún amigo, quizá porque todos ellos tenían orígenes mucho más privilegiados que ella.

"No fue la mejor experiencia, pero estoy orgullosa de ella. Tengo mi diploma en la pared. Tengo amigos del colegio, de primaria y secundaria, pero no tengo ningún amigo de la universidad, nunca encontré ahí mi grupo. [Que todos vinieran de colegio privado] era algo que me aisló porque mis orígenes eran muy diferentes".