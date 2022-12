Naomi Campbell se rinde ante Boy George

Siendo una admiradora incondicional del talento del mítico cantante Boy George, la modelo Naomi Campbell no tuvo que pensárselo dos veces cuando le ofrecieron la oportunidad de entregarle ella misma el reconocimiento a sus grandes logros en la ceremonia de los premios Icon Award de la revista Attitude celebrada este lunes en Londres.

"Sin lugar a dudas estaba como: 'Que alguien me despierte'. Su voz es increíble, es una marca, un gran artista, puede cantar cualquier cosa que se proponga. Estoy muy emocionada. No me gusta mucho esa palabra, pero estoy realmente contenta de estar aquí esta noche. He sido fan de la revista desde que tenía 8 años, ha sido una parte importante en mi vida. Creo que lo que ocurre hoy aquí es muy significativo, porque es importante celebrar los logros de cada uno, sin importar tu condición sexual. Todo el mundo tiene el derecho a ser homenajeado", declaró la diva de ébano a la agencia BANG Showbiz.

Pero por desgracia, Naomi no pudo celebrar el triunfo de su ídolo en la fiesta posterior a la ceremonia debido a su apretada agenda -que la obligaba a madrugar al día siguiente- y a una leve pero inoportuna enfermedad.

"Hoy he tenido trabajo en tres sitios distintos, y mañana me levantaré a las siete de la mañana, así que no iré a la fiesta. Además estoy tomando antibióticos", añadió Naomi.