'Nada puede prepararte para ser padre': Eddie Redmanye habla sobre su hijo

Eddie Redmayne no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar abiertamente sobre las sensaciones que le han dejado sus primeros cuatro meses de aventura paternal -el actor es padre de la pequeña Iris junto a su mujer Hannah Bagshawe-, reconociendo sin ambages que ha podido comprobar de primera mano cómo todas esas ideas preconcebidas sobre tener un hijo, y que él consideraba algo manidas, han terminado en su caso cumpliéndose a la perfección.

"Creo que nada puede prepararte de antemano para ser padre, de hecho no sabes a lo que te enfrentas hasta que lo vives en primera persona. Pero lo más sorprendente de todo es que todas esas cosas que la gente te dice antes de ser padre, que no dejan de ser clichés y estereotipos, resultan ser ciertas. Todo aquello que experimentas es algo de lo que ya habías oído hablar, pero que no comprendías hasta que te ocurre a ti. Y de repente empiezas a contarle a los demás lo mismo que te habían dicho a ti como si fuera algo nuevo y original, y ellos te responden: 'Menudo cliché'", explicó al programa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Pero al margen del plano de las convenciones sociales, el intérprete británico no podría estar más satisfecho al haber descubierto que la paternidad le ha brindado una sensibilidad especial que explica la conexión única e irrepetible que mantiene con su pequeña, quien parece ser capaz de identificar aquellos momentos en lo que su famoso padre necesita algo de apoyo anímico.

"Sí, tener un bebé es algo extraordinario que abre tu corazón por completo, que te hace sentir una clase de amor que no habías vivido antes. Además, lo alucinante de los niños es que parecen ir un paso por delante. Cuando estoy cansado o tengo un momento de debilidad, mi niña me sonríe y me acaba alegrando el día. Es como si lo hiciera a propósito", expresó el artista en la misma conversación, antes de revelar que está deseando que su pequeña sea más mayor para poder zambullirse en el mundo de fantasía que él cultiva ahora en la gran pantalla con la película 'Animales fantásticos y cómo encontrarlos'.

"Me encantaría que viviera algo parecido a lo que yo sentía con las películas de 'Harry Potter', esa oportunidad que se daba cada uno o dos años de adentrarse en un universo que te resultaba mágico y reconfortante. Creo que con 'Animales fantásticos' le estamos dando a las nuevas generaciones la posibilidad de disfrutar de algo muy parecido", expresó.