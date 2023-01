Muy maduros: Drew Barrymore y su exesposo pasarán navidad juntos por sus hijas

Pese a que su divorcio se hizo efectivo el pasado mes de agosto, la actriz Drew Barrymore y su exmarido Will Kopelman siguen manteniendo una estrecha relación que, además de explicarse con su objetivo común de garantizar el bienestar de sus hijas Olive (4) y Frankie (2), se debe al cariño y respeto que sienten el uno por el otro, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que la intérprete asegure ahora que, para no romper con la tradición, este año toda la familia volverá a reunirse para hacer una escapada vacacional con motivo de la temporada navideña.

"Estamos planeando una gran aventura familiar, ya que Will y yo queríamos hacer algo divertido con nuestros hijas. Son todavía muy pequeñas, así que tenemos que estar muy pendientes de ellas, pero estoy muy contenta de que podamos pasar buena parte de las fiestas en un sitio caluroso y exótico. Además de este viaje, tenemos otras dos actividades preparadas", reveló la intérprete al diario The New York Post.

La simpática artista ha vuelto a demostrar así que, pese a las diferencias que les obligaron a poner fin a su matrimonio, ni ella ni Will están dispuestos a hacer cambios profundos en la dinámica diaria que presidía su vida cotidiana, teniendo en cuenta que como amigos han logrado compaginarse igual de bien a la hora de llevar a cabo sus tareas paternales.

"Somos dos amigos que estamos siempre pendientes el uno del otro, que nos apoyamos mutuamente y que nos vemos con frecuencia porque tenemos dos hijas. Hoy, por ejemplo, hemos estado juntos en su colegio, y por lo general pasamos juntos los fines de semana porque nos gusta hacer algo diferente con las niñas. Este año él va a correr la maratón de Nueva York, así que ahí estaremos las tres para darle ánimos", explicó en la misma conversación.

Hace unas semanas, la estrella de Hollywood confesaba abiertamente que, al margen de su estado civil, tanto los desafíos como las satisfacciones más importantes de su vida venían de su faceta maternal y de las experiencias compartidas con sus pequeñas.

"Me siento más fuerte desde que soy madre, a pesar de que el día a día se ha vuelto mucho más frenético, y creo que tiene que ver con esa energía femenina que desprendemos en mi casa. Somos un equipo fantástico, y creo que todo lo que he aprendido en estos años me ha dado claridad, convicción y salud", confesaba a la revista People.

Por: Bang Showbiz