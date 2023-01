Modelo colombiana rechazó ser actriz porno, pese a millonaria oferta

Viviana no aceptó esa propuesta y no porque se trate de entrar a la industria porno, sino porque se trata de una propuesta bastante sospechosa porque cinco millones de dólares en un año no gana ninguna actriz porno.

Según Hollywood Reporter, expertos aseguran que una actriz porno en Estados Unidos y en algunos países Europa, donde están las más productoras más reconocidas, puede ganar en promedio entre 120 mil y 200 mil dólares al año, mientras que un hombre puede ganar tan solo 40 mil.

Además, ella al tener 43 años, es considerada una actriz MILF, es decir, una actriz entradita en años que ganan menos que las actrices jóvenes. Viviana también dijo que sale con fans suyos a cambio de dinero, pero esto le ha traído problemas. Recordemos que hace año y medio sacamos un escándalo en el que se vio involucrada la modelo, pues salieron a la luz unos mensajes donde un 'cliente' cuadraba con su mánager para que ella junto a otras modelos fueran a la inauguración de un resort y además prestaran servicios sexuales. La modelo en esa ocasión dijo que el 'cliente' tergiversó y manipuló la información y así la compartió en redes, que la invitación existió, pero solo para la inauguración del resort.