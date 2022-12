Mitch Winehouse cree que el documental de su hija Amy hubiera podido costarle a él la vida

El padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, Mitch, cree que los fans habrían querido darle "un tiro" si la primera versión del documental de Asif Kapadia, 'Amy', hubiera visto la luz. Esa es una de las razones por las que la familia Winehouse al completo presionó para que se mostrara una imagen más fiel y real de la vida de la cantante.

"Si hubieran sacado la primera versión de la película no habría podido salir a la calle porque habría gente queriendo darme un tiro, a mí y al mánager de Amy, Raye Cosbert. Era absurda", contó el padre de la artista británica al periódico The Sun.

Mitch mandó cambiar cosas, como que Amy se quedó sola una Navidad cuando en realidad estaba con su prometido, Reg Traviss. Tampoco gustó a la familia que la cinta sugiriera que Mitch no había querido que Amy ingresara en rehabilitación pese a sufrir una fuerte adicción a la heroína y al alcohol, lo que le condujo a la muerte a los 27 años en julio de 2011.

"El guarda de seguridad dice que la dejamos sola el día de Navidad, y para ilustrarlo mostraban a Amy andando por las oscuras calles de Camden con él. Pero eso no es en Navidad, ella lleva puesta una camiseta de manga corta. Sé exactamente qué pasó: Amy iba a pasarlo con su madre, así que mi mujer Jane y yo fuimos a casa de mi suegra. El prometido de Amy, Reg, estuvo con ella hasta la 1:30 de la tarde y después los dos se iban a ir cada uno a ver a su madre y luego se volverían a reunir a las 8 de la noche. Pero Amy, siendo Amy, no fue a ver a su madre, por lo que mi hijo Alex fue a su casa para que no estuviera sola. Ese es solo un ejemplo de lo sesgada y tendenciosa que es la película", añadió.