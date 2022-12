Misión del servicio secreto de Obama en casa de Antonio Banderas

El actor malagueño encontró su casa ocupada por los agentes del servicio secreto de Barack Obama en octubre de 2011, momento en el que prestó su vivienda de Los Ángeles para celebrar una fiesta en la que el presidente de Estados Unidos hizo campaña por el voto de la comunidad latina.

Aunque finalmente fueron Antonio Banderas y Melanie Griffith quienes acogieron a los cientos de invitados a la prestigiosa fiesta, no fue su intención la de prestar su casa para tal oficio sino la de Eva Longoria, gran amiga de la familia, quien trasladó el evento --en un principio programado en su vivienda-- a la casa de Antonio y Melanie con apenas una semana y media de antelación.

"Mi amiga Eva Longoria me llamó y me dijo: 'Hola cariño, iba a organizar una fiesta para el presidente en mi casa pero no puedo porque resulta que no hay tres entradas distintas. Así que tenemos que hacerla en tu casa, ¿vale?'. Así que así fue cómo empezó todo", recordó Melanie Griffith en una entrevista al programa 'Jimmy Kimmel Live!'.

En un plazo de tiempo récord, el personal del presidente consiguió acondicionar la vivienda de la familia Banderas para la fiesta, algo que implicó acudir a cada uno de los vecinos con el fin de prepararles para lo que aquello implicaría.

"Teníamos solo una semana y media, muy poco tiempo para preparar algo así de grande. Mandaron a tres agentes del servicio secreto a casa. Tuvimos que ir a ver a los vecinos para decirles que el presidente iba a venir a casa. Y a preguntarles si nos podían dejar sus jardines y patios para que pudieran apostarse los francotiradores para proteger al presidente", explicó la actriz.

Sin embargo, lo que más preocupó a la actriz fue que los agentes pudieran encontrar por los cajones de su residencia californiana alguna sustancia ilegal que le pudiera meter en problemas.

"Tuvimos que evacuar la casa durante tres horas para que la registraran. Nos sacaron a todos. Tenía miedo de que encontraran algo raro así que les dije: 'Está bien que registréis la casa pero ¿no iréis a arrestar a nadie si encontráis algo ilegal, verdad?'", contó en tono de broma.

Aunque ahora recuerdan la situación como una anécdota graciosa, Melanie confiesa que durante el registro desapareció uno de los objetos que Antonio Banderas guardaba con más cariño.

"[Desaparecieron cosas de la casa], el látigo que utilizó Antonio en 'El Zorro' está en paradero desconocido. Creo que entre los agentes que registraron la casa había algún fan de 'El Zorro'", confesó la veterana intérprete.

Por: Bang Showbiz