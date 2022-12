Mischa Barton está muy triste por haber tenido que demandar a su madre

"Está desolada por todo lo sucedido, y no quería tener que llegar a este punto. Odia la atención que ha generado, pero no tenía otra elección. Cuando le dijo a su madre: 'Voy a tener que demandarte para recuperar lo que es mío', ella le contestó: 'Muy bien, márchate de casa. Nunca nos demandarás'. Y eso fue hace ya dos años. Mischa ha llegado a un punto en el que ya no le importa nada", aseguró una fuente a la revista People.

Se cree que Mischa -que ha demandado a su 'ambiciosa madre' después de que la expulsara de su mansión de Beverly Hills valorada en 7,8 millones de dólares- siempre ha mantenido una tensa relación con Nuala, por lo que esperaría que la justicia le ayude a ganar la "libertad financiera que se merece".

"Su relación con su madre ha sido muy tensa durante años. Y Mischa por fin ha llegado a un momento en su vida en el que puede tomar completamente el control de su carrera y tener la libertad financiera que se merece", añadió.

La joven intérprete busca ahora una compensación por daños y perjuicios después de que, entre otras cosas, Nuala le mintiera sobre el salario que recibiría por su papel en la película de terror 'The Hoarder', que finalmente descubrió que era considerablemente superior a lo que le había dicho.

"Desde un principio, Nuala se aseguró de situarse en una posición en la que pudiera desviar el dinero por el que tan duramente trabajó su hija actuando como su mánager, un trabajo para el que Nuala no tiene ninguna experiencia o preparación", explicaba el abogado de Mischa, Alex Weingarten, en un comunicado dirigido a People.