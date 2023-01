Mira el lujoso Lamborghini que se regaló Nicky Jam de Navidad

El cantante Nicky Jam ha querido poner el broche de oro a un año de intenso trabajo haciéndose un regalo de Navidad a sí mismo en forma de un coche deportivo Lamborghini de color negro, una noticia que ha querido compartir con todos sus fans porque es consciente de que son ellos quienes han hecho posible que se dé este capricho.

"Aquí va mi regalo de Navidad. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes", anunció Nicky en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Aunque finalmente consiguió llevarse a casa el coche de sus sueños, su visita al concesionario de Miami donde lo compró no estuvo exenta de problemas, ya que el intérprete tuvo que acabar ayudando al personal del establecimiento a empujar el vehículo hasta la calle.

"Vengo a comprar un carro y esta gente me tiene trabajando. ¡Se pueden creer esto!", afirmó en un vídeo en el que se le puede ver empujando el lujoso deportivo en compañía de otras personas.

El estilo de vida que reflejan ahora las redes sociales del cantante contrasta con la situación financiera en la que se encontraba hace unos años, cuando sus problemas con el alcohol y las drogas hundieron su carrera y le arruinaron.

"No tenía dinero para pagar el alquiler, no tenía qué ponerme, no tenía cómo darles estudios a mis niños, ni cómo comer. No podía resurgir en mi carrera... Todo eso se suma y se multiplica y te hace recapacitar, saber que todo se acabó y que tenía que salir adelante. Si no lo hacía por mí, tenía que hacerlo por ellos. Encontré la disciplina y estoy donde estoy gracias a eso", explicaba el artista en una entrevista al periódico El Tiempo.

Publicidad

Por: Bang Showbiz