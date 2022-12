Miley Cyrus y Demi Lovato animaron a Joe Jonas a fumar marihuana

El cantante Joe Jonas ha afirmado que sus compañeras de Disney Channel Miley Cyrus y Demi Lovato le animaron a probar la marihuana cuando eran unos adolescentes, y que incluso se sintió presionado por ellas.

"La primera vez que fumé hierba estaba con Demi y Miley. Debía tener unos 17 o 18 años. Ellas me decían '¡Pruébalo, pruébalo!', así que lo probé y todo fue bien. No he vuelto a fumar a menudo nunca más", desveló el cantante en el portal Vulture.

El mediano de los hermanos Jonas también se sinceró sobre su difícil relación con Demi -quien estuvo en rehabilitación por "problemas físicos y emocionales" en 2010- de quien dice que estuvo luchando contra el "abuso de drogas" y que él se mantuvo a su lado porque quería ayudarle.

"Realmente llegué a conocerla y a ver los altibajos de lo que ella estaba pasando por las drogas. Sentí que tenía que cuidarla, pero al mismo tiempo estaba viviendo en una mentira porque yo no era feliz, pero tenía que permanecer a su lado porque ella necesitaba ayuda. No podía contar nada de eso, por supuesto, porque yo tenía una marca que proteger", explicó el joven.

Joe Jonas no dudó en dar otros detalles íntimos de su vida, llegando a explicar que perdió la virginidad con su primera novia formal, Ashley Greene, para quien se deshizo de su anillo de castidad a los 20 años, y que se alegra de haber esperado a la chica correcta y no haber perdido la virginidad con sus exnovias, entre las que también se encuentra la cantante Taylor Swift.

"Perdí la virginidad cuando tenía 20 años. Hice otras cosas antes de eso, pero empecé a ser sexualmente activo a los 20. Me alegro de haber esperado a la persona correcta, porque si miras atrás dices 'esta chica estaba loca, me alegro de no haber llegado a tanto con ella'", desveló.

La banda con la que Joe alcanzó el éxito y que compartía con sus hermanos Nick y Kevin, Jonas Brothers, se separó el pasado mes de octubre.

Por: Bang Showbiz