Miley Cyrus preocupa a sus fans publicando foto con heridas en el rostro

La cantante Miley Cyrus -que convive con cuatro gatos, varios perros y un cerdo- ha demostrado en numerosas ocasiones su amor por los animales. Sin embargo, no parece que el cariño haya sido recíproco en el caso de un gato que decidió atacarla, arañándole en el brazo, en la frente y hasta haciéndole una herida en la cabeza.

"Me ha jo**do un gatito", escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de sus heridas.

Publicidad

Miley no ha aclarado si el animal que le atacó fue uno de sus gatos -Harlem, Shanti Om Bb, KiKi y LiLo- u otro felino.

Los últimos días han resultado especialmente duros para la cantante, ya que se cumplían dos años de la muerte de su querido perro Floyd, que murió tras ser atacado por un coyote. Miley recordó a su mascota en las redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje con todos sus seguidores en el que aseguraba que el espíritu de Floyd seguía muy presente.

"Hoy es el segundo aniversario de la muerte de Floyd... Nunca olvidaré cómo pensé que se trataba de la peor broma del Día de los Santos Inocentes [April Fools' Day]. Mi mente no podía asimilar la violenta realidad. Hoy, dos años después, todavía me cuesta aceptar que se ha ido... porque no lo ha hecho. Nunca se fue. Está conmigo en espíritu más de lo que podría haber estado nunca físicamente. Por supuesto que me gustaría abrazarle... Echo de menos su pelaje en mi cara, pero nunca, nunca olvidaré a mi pequeño bebé", escribió Miley en su Instagram.

Por: Bang Showbiz