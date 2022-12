Miley Cyrus está arrepentida y se disculpa con Liam Hemsworth

La irreverente Miley Cyrus sigue dispuesta a generar titulares a través de escándalos y provocadoras puestas en escena, pero en su ámbito más íntimo la ex niña Disney se sentiría profundamente arrepentida por la forma tan súbita en que se hundió su relación con el actor Liam Hemsworth , una situación de la que se siente culpable y de la que le gustaría disculparse con el actor a través de una emotiva carta.

"A medida que ha ido pasando el tiempo y han ido cicatrizando las heridas, Miley se ha dado cuenta de que no siempre fue justa con él y que no tuvo en cuenta sus opiniones a la hora de tomar un nuevo rumbo en su carrera. Ahora le duele haber hecho tanto daño a Liam, y por eso ha plasmado todos esos sentimientos en una carta que quizá le vaya a dar personalmente", desveló al diario The Sun un allegado a la joven artista, quien ahora se habría dado cuenta del verdadero impacto que han tenido en su expareja las polémicas que ha protagonizado.

"Miley se siente muy culpable por haber actuado como una loca en algunas ocasiones con el único objetivo de ponerle en evidencia. Sabe que Liam no se lo merecía", apuntó.

En estos momentos, Miley Cyrus se encuentra en uno de los períodos más caóticos de su carrera profesional y parece no tener tiempo para centrarse en los asuntos del corazón, por lo que está deseando que pase el aluvión de compromisos laborales a los que está sometida para volver a quedar con el cuñado de Elsa Pataky y tratar de solventar las diferencias que motivaron la ruptura.

"El gran problema de Miley es que está demasiado aislada del mundo por culpa de su trabajo, por lo que ni siquiera ha tenido tiempo de elaborar una estrategia para recuperar a Liam . Ahora mismo, lo único que necesita es verle cuanto antes, decirle lo mucho que le quiere y hablar profundamente sobre lo que podría o no podría pasar entre ellos en los próximos meses", aseguró el mismo informante.

Por: Bang Showbiz