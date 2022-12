Miley Cyrus escenifica su enemistad con Selena Gomez

La irreverente Miley Cyrus dejó entrever durante la última parada de su gira 'Bangerz Tour' en Milán que la amistad que solía mantener con la también cantante Selena Gomez podría haberse evaporado por completo, ya que no dudó en interpretar su polémica canción 'FU' -iniciales de la expresión 'que te den' en inglés- mientras sujetaba una careta con el rostro de su ahora rival y hacía un corte de mangas con la otra mano, un impactante gesto que culminó lanzando el trozo de cartón al público con una mueca de desprecio.

Aunque las dos intérpretes siempre se habían afanado en desmentir los rumores de que podía existir una gran tensión entre ellas como resultado de su carácter competitivo, lo cierto es que la controversia protagonizada por Miley ha reabierto el debate y, sobre todo, ha sacado a la luz la teoría de que las dos jóvenes "no se soportan" desde que, en el año 2008, ambas lucharan por hacerse con el amor del también cantante Nick Jonas.

"La enemistad entre ellas no es nueva, la verdad es que no se soportan desde hace años y eso se debe a varias razones. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que las dos eran estrellas de la factoría Disney que competían en el mismo nicho del negocio musical, además de tener voces y estilos similares. Pero lo que de verdad echó a perder la relación tan cordial que tenían al principio era que ambas estaban locas por Nick Jonas y no dudaron en hacer todo lo posible para estar a su lado. Miley fue la primera en vivir un romance con él, y poco después de la ruptura, Selena aprovechó la oportunidad para vengarse", reveló un informante al portal E! News.

El historial de desencuentros que compartirían las dos artistas podría explicar también por qué en la actualidad la irreverente Miley mantiene una relación tan cómplice con el no menos polémico Justin Bieber -expareja de la angelical Selena-, un misterioso vínculo que parece basarse en el rencor mutuo que ambos sienten por la persona que, de alguna forma, rompió sus corazones.