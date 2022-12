Miley Cyrus enseñó a encajar las críticas a Ariana Grande

El apoyo que sus millones de fans alrededor del mundo le brindan diariamente no fue suficiente para que Ariana Grande pudiera superar las críticas recibidas tras conocerse que su asistente personal había decidido dejar de trabajar para ella debido a que no podía soportar más su comportamiento. Por ello, Ariana decidió recurrir a su amiga Miley Cyrus, quien le dio buenos consejos.

"Estaba enfadada y me puse en contacto con Miley. Le dije: 'Miley, estoy muy triste, ¿qué puedo hacer? Lo que están diciendo de mí no es verdad. Estoy destrozada y me siento mal'. Y ella me contestó: 'No hagas caso a nada de lo que digan. Solo disfruta. Has sido bendecida, tienes una familia y unos amigos que te quieren, tus fans te quieren y saben lo que es verdad y lo que no lo es. Esto pasará y mañana hablarán de cualquier otra cosa'. Ella vive para amar a los demás y yo también. Tiene un interior precioso y consiguió hacerme sentir mucho mejor", señaló al diario Daily Mirror.

Publicidad

Ariana, de quien habían dicho anteriormente que era una chica que requería de mucha atención y que era complicado trabajar con ella en sesiones de fotos, está convencida de que el hecho de ser mujer es lo que ha llevado a que la llamen diva.

"Si hay a una chica que trabaja duro y tiene éxito, que no se detiene a pesar de haber alcanzado sus objetivos, que es dura y tiene sueños por los cuales lucha día a día, entonces se la cataloga de diva. Pero si es un hombre quien hace eso lo que se dice es que es un empresario de éxito y una persona increíble", sentenció.