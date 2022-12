Miley Cyrus echa de menos el vello de sus axilas

La siempre polémica Miley Cyrus se arrepiente de haberse depilado su tan querido pelo de las axilas tras haber bebido en exceso.

"Solo me deshice de él porque me emborraché mucho y encontré un kit de depilación. Lo echo de menos", confesó la intérprete a la revista ELLE.

Publicidad

Aunque Miley ha sido criticada en numerosas ocasiones por su provocativo comportamiento, que incluye publicar fotografías semidesnuda en sus redes sociales y presentarse en público sin apenas ropa, ella cree que puede emplear esa atención para hablar de temas importantes.

"Cuando te sacas las tetas todo el mundo te mira, y entonces puedes usar esa atención para decir algo y que te escuchen".

Sin embargo, la joven reconoce que no siempre se ha sentido tan cómoda con su cuerpo.

"A lo largo de mi vida he tenido ansiedad y depresión y gran parte de ello provenía de mi aspecto físico. Mi madre era una reina de la belleza, igual que mi abuela, así que me programaron así. Ahora intento que no me importe una mie*da. Si eres lo suficientemente divertida o guay y segura de ti misma, eso es lo que te hará sentirte guapa".