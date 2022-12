Miley Cyrus defiende a su amigo sin techo

Después de hacerse público que existe una orden de arresto contra el joven Jesse Helt, la cantante Miley Cyrus se ha apresurado a salir en defensa de su amigo -su acompañante este domingo en la gala MTV Video Music Awards- para compartir con el resto del mundo los numerosos obstáculos que ha tenido que superar el aspirante a modelo, quien pasó gran parte de su adolescencia sin un hogar familiar.

"La gente que no tiene casa ya ha tenido una vida lo suficientemente dura. Jesse incluido. Espero que toda esta polémica pueda ser el comienzo de un debate a nivel nacional sobre los sin techos adolescentes y cómo solucionar su situación. Mientras ellos se interesan por los problemas legales de un joven sin hogar, nosotros centrémonos en ayudar al resto del millón y medio de adolescentes sin hogar", escribió la controvertida estrella en su cuenta de Twitter.

En la actualidad existe una orden de arresto contra el amigo de Miley emitida por la policía de Salem (Oregón, Estados Unidos) por incumplimiento de su libertad condicional, consecuencia de los cargos por allanamiento y vandalismo presentados contra él. Según el portal E! News, Jesse fue acusado de intentar irrumpir en un apartamento en 2010, además de haber violado en diversas ocasiones su libertad condicional al no someterse a varios controles de droga, no presentarse ante su agente de la condicional y no completar sus horas de servicio a la comunidad.

Sin embargo, parece que la vida del joven aspirante a maniquí ha dado un cambio radical gracias en gran parte a su amistad con Miley, quien colabora de forma regular con la asociación My Friends Place para ayudar a jóvenes sin hogar. De hecho, Jesse fue el encargado de recoger el premio MTV al mejor videoclip del año en nombre de la artista, una ocasión que quiso aprovechar para dar un emotivo discurso.

"Mi nombre es Jesse y quiero aceptar este premio en nombre del millón y medio de jóvenes sin hogar que en este mismo momento están perdidos, muertos de hambre y extremadamente asustados", declaraba el joven al recoger el galardón.