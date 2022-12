Mila Kunis responde con humor a la demanda interpuesta contra ella por robar un pollo

La actriz Mila Kunis ha decidido responder con sentido del humor con la ayuda de su pareja Ashton Kutcher a la demanda interpuesta contra ella por un valor de 5.000 dólares por su supuesta amiga de la infancia Kristina Karo, que le acusa de haberle causado daños emocionales al robarle su adorada mascota, un pollo llamado Doggie, durante su primer año de colegio en Ucrania, país natal de ambas.

"Vamos a aclarar las cosas. ¿Le robaste un pollo a una niña de un mes que aparentemente mantuvo contigo una conversación completa? ¡Eso me resulta sorprendente! Me resulta chocante que los verdaderos periodistas y las cadenas de noticias que han contrastado los datos de esta historia no se hayan dado cuenta de que esta chica tenía un mes y estaba manteniendo una conversación completa contigo desde Ucrania. ¿Hablaba inglés cuando tenía solo un mes? Debe de ser la chica más lista que he conocido nunca", asegura en tono de broma Ashton -padre de su hija Wyatt Isabelle (6 meses)- en un vídeo compartido en su perfil de Meerkat para resaltar las discrepancias en la historia de Kristina.

"Me he quedado destrozada, no paro de preguntarme qué pollo se supone que robé. 'Obviamente' todavía vivía en mi pueblo cuando robé ese pollo", añade Mila con ironía.

Además, la pareja también ha querido destacar la coincidencia de que la supuesta amiga de la infancia de la actriz haya elegido precisamente este momento, cuando está a punto de publicar su primer disco, para interponer la demanda.

"¿Así que esta chica está a punto de lanzar un disco y te ha demandado por valor de 5.000 dólares por robarle un pollo cuando ella tenía un mes y tú tenías siete?", se pregunta en tono de broma Ashton.

"Me gustaría poner una contrademanda de 5.000 dólares por haber tenido que ver su videoclip [de una de las canciones de Kristina]. Me duele todo el cuerpo después de verlo. Me duelen los ojos, ¡me queman!", se burla Mila.