Mila Kunis no quiere que su hija sea actriz

Aunque Mila Kunis considera que aún es demasiado pronto para preocuparse por el futuro profesional de su hija Wyatt Isabelle (4 meses), reconoce que preferiría que no siguiera ni sus pasos ni los de su famoso padre, el actor Ashton Kutcher, dedicándose al mundo de la interpretación.

"Todavía no me preocupo por eso... Sin embargo, si mi pequeña quisiera ser médico o abogada sería maravilloso porque esta industria está basada en el rechazo. Esa es la primera palabra que aprendes: 'no'. Mis padres nunca quisieron que actuara, solo me permitían seguir haciéndolo si sacaba sobresalientes en el colegio", explicó la actriz a la revista HELLO!

Publicidad

De hecho, la propia Mila soñaba con dedicarse a la medicina, aunque finalmente su fobia a la sangre acabó reconduciendo su carrera hacia Hollywood.

"Sí, quería ser doctora hasta que me di cuenta de que no me gustaba nada la sangre. También me planteé convertirme en profesora, pero me di cuenta de que me gustaba demasiado actuar, así que sabía que tenía que quedarme con eso. Siempre me encantó la idea de fingir (ser otra persona), por lo que actuar fue una evolución natural para mí. Me sacó de la escuela, lo cual no deja de ser el sueño de todo niño", añadió.

Por: Bang ShowBiz