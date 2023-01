Mila Kunis 'mejoró' tras estrenarse en la maternidad

En los cuatro últimos años, Mila Kunis se ha convertido en madre por partida doble junto a su marido Ashton Kutcher: primero fue su hija Wyatt en 2014 y casi 24 meses después llegó al mundo Dimitri. La maternidad no solo ha cambiado el día a día del matrimonio, ligeramente más ocupado que antes, sino que también ha supuesto un antes y un después en las prioridades vitales de la actriz.

"Cuando me convertí en madre, muchos complejos y preocupaciones que tenía desaparecieron, se convirtieron en insignificantes. Saber decir no, tener un objetivo en la vida... Tenía cosas más importantes con las que ocuparme la cabeza que la opinión de alguien a quien no conozco o el hecho de si era o no una cab***a", explicó este miércoles la artista a su paso por la conferencia 'Path to Parit' organizado por Variety.

Esta nueva etapa en su vida le ha llevado a replantearse mejor en qué proyectos profesionales quiere participar, como por ejemplo la comedia 'The Spy Who Dumped Me', que se estrenará este verano en cines. En ella, la intérprete de origen ucraniano tuvo la oportunidad de trabajar con la directora Susanna Fogel, una experiencia en muchos sentidos enriquecedora.

"Existe una diferencia considerable. Nadie le grita a nadie... Nadie se vuelve loco... No hay competición de a ver quién grita más. A las 7 en punto, adiós, para casa. Podía ver a mis niños a la hora de cenar. Un placer", añadió en el mismo evento para resaltar las diferencias en horarios y ambiente de trabajo entre tener un director o una directora.

