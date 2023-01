Miguel maduró tarde debido a las creencias religiosas de su madre

El cantante Miguel -cuyo nombre completo es Miguel Jontel Pimentel- maduró más tarde que el resto debido a la sobreprotección de su madre, quien quería alejarle de cualquier mala influencia debido a sus creencias religiosas.

"Mi madre estaba muy metida en su religión y yo lo estaba también, siendo honesto contigo. Pero al mismo tiempo estaba indeciso porque de pequeño quieres hacer cosas. Mi madre estaba muy interesada en mantenerme alejado de la tentación. No era parte de la escena social en el instituto. No iba a fiestas, no bebía, no fumaba, por supuesto no fumaba porros, ni tenía sexo. Fui muy tardío, realmente tardío", explica el artista de 29 años al periódico The Guardian.

Publicidad

Para Miguel el momento de rebelarse llegó cuando entró en la universidad y encontró su "propio camino".

"Estaba viviendo una doble vida. Hacía un montón de cosas que no debía, que se ven como inmorales en la Biblia. Así que decidí que si iba a hacerlo, no iba a fingir que era algo que no era. Sigo en contacto con mi espiritualidad, nunca dejé a Dios. Simplemente encontré mi propio camino", añade al diario británico.