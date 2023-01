Miguel Bosé se implica de lleno en las elecciones estadounidenses

Tras promocionar en su España natal su más reciente trabajo discográfico -el álbum acústico 'Bosé: MTV Unplugged'-, el cantante Miguel Bosé se encuentra haciendo ahora lo propio en uno de los países de sus amores, México, pero en lugar de limitarse a conceder entrevistas en las que desentrañar los misterios de su proyecto artístico, el intérprete ha dado un paso más al posicionarse abiertamente sobre los próximos comicios en los que Estados Unidos elegirá a su próximo presidente."Me encantaría ver una mujer presidenta de Estados Unidos. En Europa tenemos muchas mandatarias, pero me gustaría ver algo así en la economía más fuerte del mundo. Y Hillary Clinton es la menos mala de los dos candidatos", aseguró el astro de la música en una conferencia de prensa en Ciudad de México, antes de expresar su convencimiento de que el controvertido Donald Trump no podrá arrebatar a la exprimera dama el lugar que le tiene reservado la historia.

"Es un 'bluff' [farol] enorme que cuando llegue la realidad, va a tener que tragarse sus palabras", dijo para calificar al empresario.

Al margen de la decisión final que tome el pueblo estadounidense en las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de noviembre, Miguel Bosé espera que la comunidad latina del país participe activamente en el proceso para luchar por sus intereses y evitar, a través de una alta participación, que los hispanos queden relegados a un plano secundario de cara a las decisiones que se toman en Washington.

"Vamos a estimular el voto latino, para que no se olviden de que ellos han hecho ese país grande, gracias a la inmigración que quiso construir su vida allí. Deben hacerlo para defender su identidad, sus derechos, sus valores y sus principios", reveló en el mismo evento, tras confirmar que, junto a otros artistas como Julieta Venegas y Juanes, acudirá a un acto público en San Diego (California) para animar a los latinos a registrarse para votar.

El legendario cantante también explicó durante su encuentro con los medios de comunicación que en unos meses emprenderá una nueva gira con la que exhibirá ante sus seguidores de España y Latinoamérica las versiones acústicas que componen su último proyecto artístico, un periplo musical del que todavía queda por elaborar el calendario de ciudades en las que actuará.

Por: Bang Showbiz