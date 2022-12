Miguel Bosé descarta la idea de tener una niña

El cantante Miguel Bosé no se plantea la posibilidad de darle una hermanita a sus cuatro hijos, los gemelos Diego y Tadeo (4) e Ivo y Telmo (3), porque está convencido de que a estas alturas de su vida no sería capaz de vivir en un mundo "rosa".

"No, no he pensado en tener una niña: no soportaría una vida en rosa. El mundo 'Frozen' sería demasiado para mí. Así que no, ya me basta. Yo soy más del mundo 'Los vengadores' y 'Transformers'", explicó el intérprete en una entrevista a Mezcal TV.

Publicidad

A pesar de que por el momento no tiene planes para aumentar la familia, Bosé reconoce que la paternidad ha sido una experiencia única que le ha marcado para siempre.

"Ser padre es un jardín de emociones bellísimas que no sospechaba que estaba ahí. En el momento que te conviertes en padre o en madre se desatan y son las emociones más poderosas que hay en el mundo", aseguró el cantante, que no tiene ningún reparo en hablar de su papel de padre soltero: "Soy un papá gallina porque soy papá y mamá a la vez, al ser padre soltero".

Bosé fue uno de los artistas que más duramente criticó a los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de que definieran a los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida como "sintéticos" porque, desde su punto de vista, estaban atacando a su familia con esas declaraciones.

"Aunque puedas expresarte libremente y puedas decir lo que te dé la gana, como personaje público hay muchas cosas que desgraciadamente solo puedes decir en privado. Claro que me duele, se están metiendo con mi familia", apuntaba durante una entrevista en el programa 'Al Punto con Jorge Ramos' de Univisión.