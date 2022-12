Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez: pasión animal

Por este motivo, ambos han decidido pasar el último mes del verano en casa de Blanca y en compañía de la peluda mascota de la joven intérprete, un pequeño can de nombre Pistacho que se ha convertido en el protagonista indiscutible de las últimas publicaciones de la pareja en sus respectivos perfiles de Instagram.

"'DESEO', el perro y la salchicha (sic)", dice el pie de foto de la instantánea que Blanca publicó en su cuenta de la popular red social, momentos después de que su pareja alardeara frente a su nutrida legión de fans de la envidiable relación que mantiene con Pistacho, con quien posó con el fin de dar los buenos días --con un café en la mano-- a un soleado día de agosto.

Pero Pistacho podría ver sus días de gloria contados ya que un desconocido intruso se ha acercado hasta la vivienda de la guapa actriz para buscar un hueco en tan adorable núcleo familiar, tornando así las vacaciones de la pareja en un verdadero escaparate de fauna ibérica. Así, Blanca publicaba en su espacio virtual la imagen de un majestuoso pavo encaramado en el tejadillo del patio, una estampa que la nueva musa de Almodóvar consideró digna de ocupar un hueco en su popular perfil de Instagram.

"'Bichitos' que se cuelan en tu casa", escribió Blanca en tono irónico mientras el ave paseaba tranquilamente por las tejas.

Además de haber entrado en contacto directo con el reino animal, la pareja ha aprovechado estas vacaciones para desconectar de la intensa promoción internacional de la película 'Los amantes pasajeros', filme en el que ambos se pusieron a las órdenes del cineasta manchego Pedro Almodóvar.

Aunque Miguel Ángel ya tiene planeado volver a la grabación de la serie que le mantenía ocupado antes del período estival, la serie 'Galerías Velvet', Blanca se encuentra en un momento de inactividad ocasionado por la mala situación por la que pasa el cine español, cuyos presupuestos no han dejado de reducirse por la crisis económica.

"Estoy leyendo guiones y esperando a ver qué se hace. Porque he dicho que sí a algunos proyectos que están en 'stand by' por la reducción de presupuestos. Antes de septiembre sabré algo. No es lo mismo trabajar ahora que hace dos o tres años. Soy consciente de que es mucho menos de lo que se hacía antes y con la mitad de dinero. Eso al final acaba repercutiendo en el resultado", explicó la joven actriz en una entrevista a la revista Cinemanía, quien además ha contado con ella para la portada de su número de agosto.

