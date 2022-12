Mickey Rourke se tatúa el nombre de su chihuahua, Guapo Siempre, en el brazo

El actor Mickey Rourke ha querido rendir tributo a su ya fallecido perro Jaws haciéndose un tatuaje en el brazo de su apodo: Guapo Siempre, palabras en español con las que llamaba a su mascota. Y no ha escatimado en nada, ya que el grabado ha tenido un coste de 400 dólares.

Según publica TMZ, el intérprete estadounidense pasó dos horas en el salón donde le fue hecho el dibujo el pasado domingo y donde orgulloso mostró fotos de su chihuahua blanco al tiempo que contaba anécdotas de él.

No es la primera vez que Rourke rinde homenaje a Jaws, ya en noviembre del año pasado se le pudo ver llevando un collar con una foto de su mascota y su nombre, Guapo Siempre, durante una rueda de prensa en Moscú, en la que presentaba su pelea de boxeo contra Elliot Seymour.

El controvertido actor contó una vez que el pequeño perro le mordió tan fuerte la cara la primera vez que lo vio, que necesitó dos puntos de sutura y sintió como si hubiera sido golpeado por Mike Tyson.

"No quería acercarse a mí, así que lo cogí y me mordió en la cara y me pusieron dos puntos. Sentí como si Mike Tyson me hubiera dado un golpe en la boca. Dolió. Me partió el labio y la camisa se manchó de sangre. Pensé: ¡joder! Pero sabía que era mi culpa porque le había puesto muy cerca de mí", recordó.

A pesar de haber tenido un mal comienzo, Rourke decidió quedarse a Jaws, a quien en un principio quiso llamar Little Mickey para sorpresa del personal del centro canino.