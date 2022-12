Michelle Rodriguez busca consuelo en Cara Delevingne

Después de haber paseado su frustrado romance con Zac Efron (26) por las aguas del Mediterráneo, Michelle Rodriguez (36) parece buscar consuelo en la modelo Cara Delevingne (22), con quien mantuvo una relación durante varios meses a principios de este año.

"Michelle necesitaba alejarse de Zac y decidió irse a Nueva York a ver a Cara. Buscaba divertirse y quitarse de la cabeza a Zac", reveló una fuente al portal RadarOnline.com.

A pesar de que esta repentina visita podría sugerir el resurgimiento de su romance, lo cierto es que por el momento solamente les une la bonita amistad que quedó tras su separación.

"Cara está ayudando mucho a Michelle durante su ruptura con Zac porque son amigas. Y Michelle echaba de menos la compañía de Cara", declaró el mismo informante.

Sin embargo, en el círculo cercano a la expareja se especula con la más que probable posibilidad de que acaben dando una segunda oportunidad a su historia de amor si siguen pasando tanto tiempo juntas, ya que a Michelle le gustaría estar con alguien que compartiera su estilo de vida, algo que no podía hacer con Zac Efron.

"No me sorprendería que volviesen a estar juntas... Cara no se va de fiesta de la misma manera que Zac. Parte de los motivos por los que Michelle y Zac rompieron fue porque ella no podía soportar que él saliese tanto", aseguró.