Michael Douglas se prometió que lucharía contra el uso de armas de fuego tras la muerte de John Lennon

El actor Michael Douglas se prometió a sí mismo que intentaría hacer algo para acabar con la violencia provocada por las armas de fuego tras el asesinato de John Lennon en diciembre de 1980, que le sorprendió paseando por Central Park cerca del edificio Dakota -donde vivía el ex Beatle y frente al cual le dispararon- junto al editor de la revista Rolling Stone, Jann Wenner.

"Estábamos volviendo a casa por Central Park West el 8 de diciembre y pasamos al lado del edificio Dakota. Había un gran tumulto, era la noche en la que dispararon a John Lennon. Después de eso, Jann y yo decidimos crear una organización llamada 'Cease Fire' [Alto el Fuego]", contó a la columna Confidential del New York Daily News.

A Michael -padre de Cameron (36) fruto de su fallida relación con Diandra Luker y de Dylan (15) y Carys (12) junto a su mujer Catherine Zeta-Jones- no le preocupa celebrar su 72 cumpleaños el año que viene porque le parece que es un momento "emocionante" para envejecer.

"No hay mucho que pueda hacer para evitarlo, ¿verdad? Siendo realista, esta es una buena época para envejecer. Estuve buscando artículos la semana pasada acerca de la tecnología que existe, ejercicios y ese tipo de cosas para ayudar a tu memoria. Es una buena época. Ya no piensas en la jubilación, sino en cuál va a ser la nueva carrera en la que te vas a meter, qué cosas nuevas vas a hacer, por lo que es una época emocionante", comentó.

El paso del tiempo ha conseguido que Michael se parezca cada vez más a su padre, el actor Kirk Douglas, hasta el punto de que este llegó a confundir a su hijo con él al verle en una película.

"Hace un año, Kirk me llamó y me dijo: 'Michael, estaba mirando la televisión, vi una de mis películas antiguas y me sentí fatal porque no podía recordar la película'. Le respondí: 'Papá, eso es normal, cumples 99 años la semana que viene'. Me respondió: 'No, después me di cuenta de que no era yo, eras tú'", añadió.