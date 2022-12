Michael Clifford, de 5SOS, reconoce tener 'problemas mentales'

El guitarrista de 5 Seconds of Summer, Michael Clifford, reveló durante una actuación del grupo en Auburn Hills (Michigan) que necesitó la ayuda de un terapeuta en un descanso de la gira 'Rock Out With Your Socks Out' debido a sus "problemas de salud mental". Sin embargo, el componente del grupo australiano no ha querido dar más detalles sobre su condición.

"He estado arreglando algunos problemas con mi salud mental. Visité un especialista rápidamente durante el descanso que tuvimos. De todas formas, me voy a callar ahora. Vamos a tocar otra canción, ¿de acuerdo?", dijo el cantante dirigiéndose a la audiencia.

Publicidad

Tras la repentina revelación del concierto, el hashtag #TeQueremosMichael se convirtió en trending topic en las redes sociales, además de los mensajes de apoyo que Michael recibió de parte de las fans del grupo.

Hace tan solo un mes, el guitarrista reconocía que había tenido miedo de perder la vista tras el accidente que sufrió sobre el escenario del SSE Arena, Wembley (Londres) el pasado junio, cuando su pelo ardió tras prenderse fuego con la pirotecnia empleada en el espectáculo.

"Estaba muy asustado. Me rodeó una llama de fuego. Era enorme y Callum [Hood] también se quemó. Al principio no podía abrir un ojo. Creía que había perdido la vista", explicó el guitarrista al periódico The Sun.

Aun así, la banda volvió a tocar la noche siguiente después de que Michael fuera tratado de sus heridas, que no fueron tan graves como parecían, aunque decidieron no volver a utilizar pirotecnia en el escenario.

Publicidad

"Volver al escenario al día siguiente fue raro. Yo llevaba un enorme y feo vendaje en mi cara. No me gustó. No fue mi mejor actuación. Pero no habrá más pirotecnia, se acabó", añadió el músico.