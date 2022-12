Mi última película me ayudó a hacer pública mi homosexualidad: Ellen Page

La actriz Ellen Page anunció su homosexualidad en febrero de 2014 y lo hizo inspirada por la película que rodaba en esos momentos junto a Julianne Moore, 'Freeheld'. En la cinta Moore (Laurel Hester), una expolicía enferma de cáncer, emprende una lucha para conseguir que su novia Ellen (Stacie Andree) tenga los mismos derechos que los heterosexuales y pueda tener acceso al dinero de su pensión.

"La historia de Stacie y Laurel es increíblemente inspiradora y tomó un gran coraje, particularmente en un tiempo de inimaginable dificultad. Realmente me hizo pensar: 'Chica, dile a la gente que eres gay. Supéralo, de verdad. Y apoya a los que no son tan privilegiados. Tienes un jodi** privilegio, haz algo con él'. Recuerdo haber pensado: 'Ellen, ¿cómo puedes hacer esta película y no ser abiertamente gay?'", se preguntó la actriz de 28 años en el número de octubre de la revista Out.

Ellen acordó participar en el filme hace siete años, lo que terminó encajando a la perfección con sus propias necesidades vitales.

"Lo que me resultó interesante es cuánto se tardó en hacer la película, y cómo mi desarrollo interno para revelar mi homosexualidad vino de una manera natural con ello", señaló la actriz en la publicación.