"Mi popularidad intimida a los hombres": Taylor Swift

La cantante Taylor Swift cree que la gran expectación que genera en la opinión pública es uno de los factores que más le perjudican a la hora de forjar una relación amorosa estable, por lo que no duda en afirmar que muchos hombres se sienten terriblemente "intimidados" por el halo de popularidad que la envuelve desde los albores de su carrera musical.

"Creo que mi popularidad asusta a muchos hombres, aunque nunca se lo he preguntado a ninguno. ¡Sería bastante maleducado preguntarle a un chico si se siente intimidado por mí! Aunque siendo sincera, yo nunca tomo la iniciativa cuando quiero mantener una conversación con un chico, siempre espero a que sea él quien dé el primer paso. Soy bastante tradicional en ese sentido", confesó la simpática intérprete a la revista HELLO!

Aunque ha reconocido en varias ocasiones que no renuncia a encontrar el amor a pesar de los numerosos desengaños sentimentales que ha experimentado en los últimos años, la estrella del pop admite que ahora ha adoptado una actitud mucho más cautelosa en relación a sus encuentros con el sexo opuesto.

"Ya no me ilusiono cada vez que conozco a alguien diferente o empiezo a verme con un chico. Bueno, más bien debería decir que por lo menos intento no hacerlo, porque tengo que estar preparada en el caso de que no salga bien", añadió.

Aun así, Taylor admite que los fracasos amorosos que ha sufrido a lo largo de su vida le han servido para profundizar en sí misma y explotar al máximo sus aptitudes como artista.

"Reconozco que soy más creativa cuando he sufrido un desengaño amoroso. Creo que cuando estás enamorada no tienes tiempo para escribir todo lo que sientes; lo único que quieres es estar con la persona a la que amas y olvidarte de todo lo demás", aseveró.

Por: Bang Showbiz