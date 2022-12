"Mi madre quería operarme la nariz a los nueve años": Khloé Kardashian

A los nueve años Khloé Kardashian escuchó a su madre Kris Jenner decirle a una amiga que su hija debería operarse la nariz. El comentario no gustó nada a la entonces niña, que nunca antes había reparado en que su cara necesitara algún retoque.

"Ella no quería hacerme daño, pero cuando tenía nueve años oí a mi madre decirle a una amiga que necesitaba cirugía para mi nariz y fue un shock para mí, porque nunca había pensado en ello. También he tenido maquilladores que me han dicho: 'Deberías pasar por el quirófano'. Pero yo estoy muy feliz por no haberlo hecho. Estoy orgullosa de haber perdido peso cuando he querido y de no haber recurrido a la cirugía", desveló Khloé a la revista Cosmopolitan.

A pesar de sus palabras, la pequeña de las hermanas Kardashian no descarta someterse a la cirugía plástica en algún momento de su vida.

"No estoy en contra de la cirugía, algún día probablemente me opere, pero será como yo quiera", explicó.

El que también parece querer llevar las cosas a su manera es Bruce Jenner, expareja de Kris, quien desde la ruptura decidió dejarse el pelo largo, en un intento quizás de rebelarse contra las órdenes de Kris y sus estilosas hijas, Kendall (18) y Kylie (16).

"Lo está llevando muy bien, parece estar mejor que nunca. Se ha dejado crecer el pelo, incluso tiene una coleta. Hace todas esas cosas a pesar de lo que le dicen las chicas. Y si a alguna se le ocurre hacer una broma sobre su pelo, se lo dejará aún más largo", comentó su hijo Brody -fruto de su matrimonio con Linda Thompson- al periódico New York Daily News.

Por: Bang Showbiz