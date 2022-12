Melissa Rivers rinde tributo a su madre en un libro

La hija de la fallecida Joan Rivers, Melissa, rinde homenaje a su madre en un libro titulado 'The Book of Joan: Tales of Mirth, Mischief, and Manipulation' (El Libro de Joan: Cuentos de Risas, Travesuras y Manipulación), un tributo con el que comparte momentos divertidos, "observaciones irreverentes" y anécdotas vividas junto a la humorista.

"En nuestra familia siempre creímos que la risa era la mejor medicina. Quería escribir un libro que pudiera hacer reír a mi madre. Espero que os haga reír a vosotros también", declaró en un comunicado a la prensa.

La noticia de la publicación de esta obra, que llevará a cabo la editorial Crown Archetype, llega tres días después de que Melissa aceptara en nombre de su madre el Grammy póstumo a Mejor Álbum Hablado por 'Diary of a Mad Diva' (Diario de una Diva Loca), un audio grabado el mismo año de su muerte durante una operación menor de cuerdas vocales.

A pesar de que Melissa estaba feliz con el triunfo de Joan en esa categoría, admitió que recoger el galardón no fue fácil.

"Es un momento difícil. Es un poco agridulce. Estuvo nominada una vez por su álbum de comedia, pero nunca lo había estado por sus otros libros y es como: 'Ahora va y gana'. Pero es maravilloso lo querida que fue y la cantidad de atención que está recibiendo ahora. La gente se está dando cuenta de cómo era", señaló a E! News.