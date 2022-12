Melissa Rivers: 'Me parezco cada vez más a mi madre: soy menos tolerante'

La hija de la fallecida presentadora Joan Rivers, Melissa Rivers, siente que se está volviendo más como su fallecida madre en los casi 11 meses transcurridos desde su muerte.

Cuando se le preguntó en qué sentido se estaba asemejando más a Joan, aseguró: "Ella siempre dijo que yo tenía un temperamento como mi padre. Y gracias a Dios ¡porque alguno de nosotros tenía que ser tranquilo y cuerdo! Me inspira lo que a ella: el humor, la sensibilidad... He descubierto que en los últimos diez u once meses me he vuelto más como ella, en lo de que soy menos tolerante. He tenido un par de momentos de esos en los que he dicho: 'Oh, Dios mío, me he convertido en ella'... ¡Lo que es la pesadilla de todos!", bromeó Melissa en el programa 'This Morning' del canal británico ITV.

La productora de televisión ha explicado que su relación madre-hija era totalmente "normal" a pesar de vivir bajo la lupa de los medios.

"Hubo altibajos y problemas, y fuimos las mejores amigas, y las mayores y mejores compañeras de equipo... ¡además de querer estrangularnos todo el rato!", añadía Melissa.