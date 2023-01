Melanie Griffith sigue los pasos de su ex Antonio Banderas

Tras el final de su matrimonio de casi dos décadas, Antonio Banderas no ha sido el único que ha decidido retomar los estudios para inaugurar una nueva etapa en su vida, ya que su exmujer Melanie Griffith también se ha animado a apuntarse a la universidad. En su caso lo ha hecho en la Universidad de California en Los Ángeles -muy lejos de Londres, donde el malagueño estudia en la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins-, acudiendo junto a una amiga a uno de los programas que la institución ofrece para adultos que trabajan.

"Estoy yendo a las clases de escritura del programa UCLA Extension con mi amiga Ellen. ¡Amando la vida!", anunció la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de dos de los libros que está leyendo actualmente para sus clases: 'The Making of a Story: A Norton Guide to Creative Writing' de Alice LaPlante y 'The Art of the Personal Essay' de Phillip Lopate.

Publicidad

En el caso de Antonio, volver a las aulas es lo que le está ayudando a mantener la ilusión tanto en el terreno profesional como en el personal.

"A los 55 años me he ido a la universidad. Cumplo 56 el 10 de agosto de este año. Me mantiene joven la ilusión de hacer un montón de cosas, no poder parar, estar pensando siempre en ideas nuevas, y esta [diseñar ropa] es una de ellas. Tiene su razón, yo llevo ligado veinte años ya a un perfume, eso está muy cerca de la moda y quería dar ese salto en algún momento de mi vida. Y la mejor manera de hacerlo es ponerte a estudiar, estudiarlo desde dentro y conocerlo de verdad", aseguraba recientemente el actor durante su visita al programa 'El Hormiguero' de la cadena Antena 3.

Por: Bang Showbiz